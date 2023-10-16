KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanır 2023?
"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanmaya başladı. 2023-2024 yılında ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrenciler, yurt kayıtlarını tamamlanmasının ardından eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanır 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılında ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrenciler, yurt kayıtlarını tamamlanmasının ardından eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.
Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
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