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9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?

"9 günlük tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için okulların kapanış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim alanlar 9 günlük tatilin keyfini çıkaracak. Ekim ayının iki haftasının geride kalmasıyla gözler Kasım tatiline çevrilmiş durumda. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler tatil takvimine ulaşmaya çalışırken Milli Eğitim Bakanlığından beklenen açıklama geldi. İşte konu hakkında detaylar...

"9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?" soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda bu dönem toplam 4 tatil öğrencileri bekleyecek. Birinci ve ikinci dönem öğrenciler ara tatil yapma fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatiller hakkında yaptığı açıklamada ara tatillerin kaldırılmasına ilişkin bir durumun olmadığını ve bu yıl uygulanacağını dile getirdi. İşte konu hakkında detaylar...

OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ara tatilin uygulanmaya devam edeceğini aktardı.

Birinci ara tatil 10 Kasım cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri takvime dahil edildiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapacak.

Ara tatil dönüşü birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

BAKAN TEKİN ARA TATİL TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla ara tatilin kaldırılması tartışmalarına son noktayı koydu. Sosyal medyada ve bazı platformlarda ara tatillerin kaldırılacağına ilişkin iddialara yalanlama geldi.

Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını vurgulayan Yusuf Tekin açıklamasının devamında veli, öğrenci ve öğretmenlerden talep gelmesi durumunda değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

"KİŞİSEL KANAATİM BÖLGESEL UYGULANABİLİR"

Açıklamasının devamında Milli Eğitim Bakanlığının Genel Müdürlüğünün bünyesine İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğuna dikkat çeken Tekin, atılan her adımın Daire Başkanlığı tarafından takip edildiğini vurgulayarak "Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. " dedi.

Ara tatillerle ilgili olarak kişisel kanaatinin Türkiye çapında değil bölgesel uygulanabileceğini ifade eden Tekin " Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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