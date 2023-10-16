9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?

"KİŞİSEL KANAATİM BÖLGESEL UYGULANABİLİR"

Açıklamasının devamında Milli Eğitim Bakanlığının Genel Müdürlüğünün bünyesine İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğuna dikkat çeken Tekin, atılan her adımın Daire Başkanlığı tarafından takip edildiğini vurgulayarak "Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. " dedi.

Ara tatillerle ilgili olarak kişisel kanaatinin Türkiye çapında değil bölgesel uygulanabileceğini ifade eden Tekin " Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.