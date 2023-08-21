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KYK başvuruları 2023 | KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 21.08.2023
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KYK başvuruları 2023 | KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu son gelişmeler...

2023-YKS yerleştirme süreci sona erdi ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarının duyurusunu gerçekleştirdi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü şimdi de yurt başvurularına çevrildi. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ve burs başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı?

2023-YKS yerleştirme süreci sona erdi ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarının duyurusunu gerçekleştirdi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü şimdi de yurt başvurularına çevrildi. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ve burs başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN KYK AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" dedi.

2023 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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