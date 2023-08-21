KYK başvuruları 2023 | KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu son gelişmeler...

2023-YKS yerleştirme süreci sona erdi ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarının duyurusunu gerçekleştirdi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü şimdi de yurt başvurularına çevrildi. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ve burs başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı?