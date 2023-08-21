ALES 2 SONUÇ TARİHİ | ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM TAKVİMİ 2023
ALES 2 sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES 2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
ALES 2 sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES 2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başlayacak.
ALES 2 sınav sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından 5 Eylül'de adayların erişimine açılacak?
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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