ALES 2 sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES 2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?