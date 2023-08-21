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ALES 2 SONUÇ TARİHİ | ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM TAKVİMİ 2023

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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ALES 2 SONUÇ TARİHİ | ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM TAKVİMİ 2023

ALES 2 sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES 2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES 2 sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES 2 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlandı. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başlayacak.

ALES 2 sınav sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından 5 Eylül'de adayların erişimine açılacak?

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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