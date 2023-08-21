DGS ÖSYM tercih kılavuzu 2023 | Dikey Geçiş Sınav tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmayı planlayan adaylar heyecanla tercih sürecini bekleniyor. Bu aşamada adayların odak noktası, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ne şekilde gerçekleştirileceğidir. DGS tercih kılavuzu, adaylara bu süreçte gereken tüm bilgileri sağlayacak ve tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği konusunda yol gösterici olacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, öğrencilerin dikkatleri tercih dönemine çevrildi. Önlisans programlarını tamamlamış ve lisans eğitimine adım atmayı planlayan adaylar, geleceklerini şekillendirecek tercihlerini belirlemek üzere heyecanla beklemektedir. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM son gelişmeleri haberimizde...
DGS 2023 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Sonuçlar geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercihleri ise 24 Ağustos günü başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.
TERCİHELR NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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- DGS ÖSYM tercih kılavuzu 2023 | Dikey Geçiş Sınav tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
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