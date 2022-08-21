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Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Çocuğum hangi okula gidecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokul kayıt tarihleri milyonlarca velinin gündeminde yer ediniyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı lise ilkokul ortaokul öğrencileri kayıt detayları duyurulmuştu. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.

MEB İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

MEB 2022-2023 TAKVİMİ

12 Eylül 2022- Okullar açılıyor.

14 Kasım-18 Kasım 2022- İlk ara tatil

23 Ocak-03 Şubat 2023- Şubat tatili

17-20 Nisan 2023- İkinci ara tatil

16 Haziran 2023- Okulların kapanması

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