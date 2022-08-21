Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
Çocuğum hangi okula gidecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokul kayıt tarihleri milyonlarca velinin gündeminde yer ediniyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı lise ilkokul ortaokul öğrencileri kayıt detayları duyurulmuştu. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.
2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?
Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.
2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.
MEB İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
MEB 2022-2023 TAKVİMİ
12 Eylül 2022- Okullar açılıyor.
14 Kasım-18 Kasım 2022- İlk ara tatil
23 Ocak-03 Şubat 2023- Şubat tatili
17-20 Nisan 2023- İkinci ara tatil
16 Haziran 2023- Okulların kapanması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satılacak? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?
- AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?
- EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...
- Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
- KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
- DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
- Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...
- ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...
- Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...
- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?