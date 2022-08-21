Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.