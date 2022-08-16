KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
KYK başvuru takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Yurt, burs ve kredi başvurularını yapmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte son gelişmeler...
KYK başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan yurt ile burs ve kredi imkanı için araştırmalar başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca öğrenci KYK başvuru takvimini beklemeye geçti. Peki, KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte haberin detayları...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-2023 KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. YKS ek tercih sonuçlarının da açıklanmasının ardından yurt başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. KYK yurt fiyatları henüz belli olmadı.
YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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