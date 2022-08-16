KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?

KYK başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan yurt ile burs ve kredi imkanı için araştırmalar başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca öğrenci KYK başvuru takvimini beklemeye geçti. Peki, KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte haberin detayları...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. YKS ek tercih sonuçlarının da açıklanmasının ardından yurt başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.