DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!
DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek DGS tercihleri için adaylar araştırmalara başladı. DGS yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YÖK DGS tercih robotu ve tercih sürecine ilişkin merak edilenler...
DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında üniversitelerin lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, DGS tercih takvimini bekliyor. ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, "DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YÖK DGS tercih robotu ve tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 DGS tercih kılavuzu yayımlanmadığı için tercih tarihleri de henüz belli olmadı. YKS ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından DGS tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
2022 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
2022 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2022-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2022-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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