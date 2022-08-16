DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında üniversitelerin lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, DGS tercih takvimini bekliyor. ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, "DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YÖK DGS tercih robotu ve tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 DGS tercih kılavuzu yayımlanmadığı için tercih tarihleri de henüz belli olmadı. YKS ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından DGS tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.