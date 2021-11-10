KYK başvuru son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? Burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için bugün son gün! Burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrencileri bugün içerisinde başvurularını tamamlamları gerekiyor. Başvuru yapmayan adaylar 2021-2022 burs ve kredi değerlendirme sürecinde yer almayacak. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KYK burs başvuru ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başladı. 8 Kasım'da sona ermesi beklenen başvuruların süresi, öğrencilerden gelen istek üzerine uzatılmıştı. Buna göre başvuru aşamasında son gün 10 Kasım olarak belirlendi. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
KYK BURS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTECEK?
2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden burs ve kredi başvurusu yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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