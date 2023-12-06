Ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatile kaç gün kaldı?

"REVİZE EDEBİLİRİZ"

Bakan Yusuf Tekin açıklamasının devamında ara tatiller ile ilgili şahsi görüşünü aktardı. Türkiye'nin farklı iklimleri aynı anda yaşandığı bir ülke olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı "Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz" dedi.