Ara tatil ne zaman 2024? Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatile kaç gün kaldı?
Öğrenciler için beklenen sömestr tatili yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 takvimine göre, öğrenciler 2024 Ocak ayında sömestr tatiline girecekler. Sömestr tatili, öğrencilere bir ara verme ve dinlenme fırsatı sunarken, aynı zamanda ailelerle birlikte geçirilecek zamanı da içermektedir. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte cevabı...
"2. ara tatil ne zaman?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi yayınlanırken, 2024 Ocak ayıyla birlikte okullar tatil olacak. Peki, 15 tatile ne zaman, kaç gün kaldı? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL SONA ERDİ!
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 -12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Bakan Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil uygulanmaya devam edecek.
Anket tartışmalarına cevap veren Yusuf Tekin rutin bir değerlendirme olduğuna dikkat çekerek, "Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.
"REVİZE EDEBİLİRİZ"
Bakan Yusuf Tekin açıklamasının devamında ara tatiller ile ilgili şahsi görüşünü aktardı. Türkiye'nin farklı iklimleri aynı anda yaşandığı bir ülke olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı "Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz" dedi.
ANKET SONUÇLARI BEKLENİYOR!
MEB, ara tatilin sona erdiği 20 Kasım'da öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere hazırlanan ara tatil anketini erişime açtı. "Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması' anketlerine, 10 Aralık'a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024!
➡1 Ocak Yılbaşı Tatili Pazartesi
➡Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
➡Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
➡Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
➡Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
➡Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
➡Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
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