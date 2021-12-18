EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı?
EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EKPSS sınav tarihi 2022 yılında engelli kamu personeli olarak kamuda görev almak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2022 sınav takvimi içerisinde detayları paylaşmıştı. İşte, EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı?
EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda görev almak isteyen engelli çalışanlar için başvuru ve kura süreci ile ilgili tüm detaylar netleşti. Önümüzdeki günlerde başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar tercihler ve sonuçlar için geri sayıma geçecek. İşte, EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı?
EKPSS 2022 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.
EKPSS'ye başvurular ise 27 Ocak 2022 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kuraya başvurular ise 28 Nisan 2022 ile 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında olacak.
Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ise 20 Nisan'da erişime açılacak.
KPSS 2022 NE ZAMAN? ÖSYM TAKVİMİ...
2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
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