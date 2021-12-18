EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda görev almak isteyen engelli çalışanlar için başvuru ve kura süreci ile ilgili tüm detaylar netleşti. Önümüzdeki günlerde başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar tercihler ve sonuçlar için geri sayıma geçecek. İşte, EKPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? Engelli KPSS sınavı tarihi belli mi, açıklandı mı?

EKPSS 2022 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.

EKPSS'ye başvurular ise 27 Ocak 2022 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.