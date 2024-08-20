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KYK 2024 yurt başvuruları başladı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar? 3, 4, 6, 8 kişilik GSB KYK yurt başvuru ekranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 07:28
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KYK 2024 yurt başvuruları başladı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar? 3, 4, 6, 8 kişilik GSB KYK yurt başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için başvuru süreci yaklaşıyor. Yükseköğrenim tercihlerinin ardından sonuçlarla ilgilenen gençler, yerleşim yerlerini belirlemek için KYK'nın 3, 4, 6 ve 8 kişilik yurtlarına başvuruda bulunacak. KYK'nın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tip fiyatları hakkında detaylar ise merakla bekleniyor. Öğrenciler, bu süreçte konaklama tercihlerini yaparken, KYK'nın sunduğu çeşitli yurt seçeneklerinden yararlanabilecekler.

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala, KYK yurt başvurularının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden yapılacak olan bu başvurular, üniversite eğitimine başlayacak birçok öğrenci için barınma ihtiyacını karşılayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak ve yurt ücretleri ne kadar olacak? Öğrenciler bu önemli detayları sabırsızlıkla bekliyor.

2024 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2024-2025 akademik yılı yaklaşırken, KYK yurt başvuruları için tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınmıştı. 2023 yılında tercih sonuçları 19 Ağustos'ta duyurulmuş, yurt başvuruları ise 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar?

Yeni dönem için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak, önceki dönemlerde ödenen ücretler hakkında bilgi mevcut. 2023-2024 dönemi için KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

Tip 1: Aylık 345 TL
Tip 2: Aylık 405 TL
Tip 3: Aylık 480 TL
Tip 5: Aylık 510 TL
Tip 6: Aylık 570 TL

Yeni ücretlerin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak. Kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. E-Devlet şifresi olan öğrenciler, başvurularını bu platform üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Şifre sahibi olmayan öğrenciler ise kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerini (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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