KYK 2024 yurt başvuruları başladı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar? 3, 4, 6, 8 kişilik GSB KYK yurt başvuru ekranı

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala, KYK yurt başvurularının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden yapılacak olan bu başvurular, üniversite eğitimine başlayacak birçok öğrenci için barınma ihtiyacını karşılayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak ve yurt ücretleri ne kadar olacak? Öğrenciler bu önemli detayları sabırsızlıkla bekliyor.