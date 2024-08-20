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KPSS Ön Lisans sınav yeri sorgulama | 2024 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? e-Devlet ÖSYM AİS...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 07:44
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KPSS Ön Lisans sınav yeri sorgulama | 2024 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? e-Devlet ÖSYM AİS...

2024 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS'nin lisans oturumları devam ederken, ön lisans mezunları da eylül ayında yapılacak sınavın tarihini merakla bekliyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar, sınavdan önce KPSS sınav yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecekler. Peki KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?

2024 KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihle ilgili beklentiler artıyor. Bu yıl yayımlanan KPSS takvimi doğrultusunda, ön lisans sınavının yapılacağı tarih netleşti. Sınavın yaklaştığı bu dönemde, sınav giriş yerlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Adaylar, bu önemli detayın duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor.

KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2024 KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine tabi tutulacak. Bu önemli sınav, kamuda memur olmayı hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

KPSS Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS sınav yerleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2024 KPSS ön lisans sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Ancak, sınav yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce, yani 18 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri duyurulduğunda, bu bilgiyi haberlerimizde paylaşacağız.

Sınav Günü Neler Yapılacak?

Sınav günü, adaylar Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile sınav salonuna alınacak. Kimlik kontrolleri sırasında bu belgelerin salon görevlileri tarafından kontrol edilerek, adayların sıralarına oturtulmaları sağlanacak.

Adaylar, belgelerini sıralarının üzerine koyarak, kimlik kontrollerinin tamamlanmasını bekleyecekler. Kontrollerin ardından, salon başkanı sınav kurallarını okuyacak ve Cevap Kâğıtları ile gerekli sınav malzemeleri (iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete) dağıtılacak.

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