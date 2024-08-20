KPSS Ön Lisans sınav yeri sorgulama | 2024 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? e-Devlet ÖSYM AİS...

2024 KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihle ilgili beklentiler artıyor. Bu yıl yayımlanan KPSS takvimi doğrultusunda, ön lisans sınavının yapılacağı tarih netleşti. Sınavın yaklaştığı bu dönemde, sınav giriş yerlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Adaylar, bu önemli detayın duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor.