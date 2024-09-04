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DGS sonuçları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:24 Güncelleme: 10.09.2024 10:16
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DGS sonuçları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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