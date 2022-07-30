KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gerekli belgeler ve yasak olanlar neler?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak 100 dakika sürecek. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 KPSS Lisans sınavları başlıyor. İlk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak. 31 Temmuz'daki sınava katılacak adaylar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği oldu. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...
KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
KPSS SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika
KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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