KPSS’de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gerekli belgeler ve yasak olanlar neler?

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 KPSS Lisans sınavları başlıyor. İlk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak. 31 Temmuz'daki sınava katılacak adaylar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği oldu. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.