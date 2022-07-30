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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika?

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala adaylar hazırlıklara başladı. Sınava geç kalmak istemeyen adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve biteceğini araştırmaya başladı. ÖSYM kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika? İşte ayrıntılar...

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 31 Temmuz'da yapılacak olan Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları için sınav saati belirlendi. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika? İşte cevaplar...

LİSANS KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lisan KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının sınav saati ve süresi şu şekilde:

Genel Yetenek-Genel Kültür: Saat 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: saat 14.45 100 dakika

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• İlköğretim Matematik
• Fen Bilimleri
• Matematik (Lise)
• Fizik
• Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• Türkçe
• Sosyal Bilgiler
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Tarih
• Coğrafya
• Biyoloji
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Rehberlik
• Beden Eğitimi
• Okul Öncesi
• İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• İngilizce
• Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 soru 120 dakika

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
(DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))

40 soru 60 dakika

KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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