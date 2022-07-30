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KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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KPSS’de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı?

KPSS'de giyim kuralı var mı, oje yasak mı? Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz'da Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. KPSS sınavına girerken herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar, sınav öncesi bazı soruları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı? İşte cevaplar...

KPSS'de giyim kuralı var mı? KPSS sınavına saatler kala gözler sınavda dikkat edilmesi gerekenlere çevrildi. 31 Temmuz'da KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak olan adaylar, sınava girerken giyim kuralı uygulamasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı? İşte merak edilenler...

KPSS'DE GİYİM KURALI VAR MI?

KPSS sınavında herhangi bir giyim kuralı bulunmuyor.

KPSS'DE OJE YASAK MI?

KPSS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.

İşte KPSS'ye girerken yasak olan eşyalar:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

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