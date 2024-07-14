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KPSS'de eğitim bilimleri oturumu geride kaldı! Gelecek hafta iki sınav daha...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 16:41 Güncelleme: 14.07.2024 16:41
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KPSS’de eğitim bilimleri oturumu geride kaldı! Gelecek hafta iki sınav daha...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.

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