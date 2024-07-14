KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, KPSS puan türleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Devlet memuru adayları, tercih edecekleri pozisyonlara göre P1, P2 ve P3 puan türlerini kullanacak. Bu nedenle, adaylar 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2024 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' gibi konularda araştırma yapıyorlar. Detaylar haberimizde...



2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınav Tarihi:

Sınav Tarihi: 14.07.2024

Sonuç Tarihi: 23.08.2024