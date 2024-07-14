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KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 08:31 Güncelleme: 14.07.2024 08:32
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KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS Lisans sınavı, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM, sonuçların 23 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacağını duyurdu. Binlerce aday, arama motorlarında 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2024 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, KPSS puan türleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Devlet memuru adayları, tercih edecekleri pozisyonlara göre P1, P2 ve P3 puan türlerini kullanacak. Bu nedenle, adaylar 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2024 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' gibi konularda araştırma yapıyorlar. Detaylar haberimizde...

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınav Tarihi:

Sınav Tarihi: 14.07.2024

Sonuç Tarihi: 23.08.2024

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. Gün Sınav Tarihi:

Sınav Tarihi: 20.07.2024

Sonuç Tarihi: 23.08.2024

KPSS P1 Puanı Nedir?

KPSS P1 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınarak hesaplanır. Bu puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 etkilidir.

KPSS P1 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 Puanı Nedir?

KPSS P2 puan türü, %60 Genel Yetenek ve %40 Genel Kültür testi etkisiyle hesaplanır. P2 puan türü, lisans düzeyindeki KPSS sınavından sonra hesaplanır, yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P3 Puanı Nedir?

KPSS P3 puan türü, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan bir puan türüdür. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50 ağırlığa sahiptir. Adaylar, KPSS B Grubu Lisans atamaları için çift yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

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