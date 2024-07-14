KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2024 KPSS lisans puan türleri | Hangi kurumlar alım yapıyor?
KPSS Lisans sınavı, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM, sonuçların 23 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacağını duyurdu. Binlerce aday, arama motorlarında 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2024 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, KPSS puan türleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Devlet memuru adayları, tercih edecekleri pozisyonlara göre P1, P2 ve P3 puan türlerini kullanacak. Bu nedenle, adaylar 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2024 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' gibi konularda araştırma yapıyorlar. Detaylar haberimizde...
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınav Tarihi:
Sınav Tarihi: 14.07.2024
Sonuç Tarihi: 23.08.2024
2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. Gün Sınav Tarihi:
Sınav Tarihi: 20.07.2024
Sonuç Tarihi: 23.08.2024
KPSS P1 Puanı Nedir?
KPSS P1 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınarak hesaplanır. Bu puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 etkilidir.
KPSS P1 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 Puanı Nedir?
KPSS P2 puan türü, %60 Genel Yetenek ve %40 Genel Kültür testi etkisiyle hesaplanır. P2 puan türü, lisans düzeyindeki KPSS sınavından sonra hesaplanır, yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P2 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 Puanı Nedir?
KPSS P3 puan türü, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan bir puan türüdür. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50 ağırlığa sahiptir. Adaylar, KPSS B Grubu Lisans atamaları için çift yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 Puanı ile Alım Yapan Kurumlar
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
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