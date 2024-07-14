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2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 18:18
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2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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