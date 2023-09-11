AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, açık lisede eğitim gören birçok öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, binlerce açık lise öğrencisi ve ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Lise mezuniyeti için açık lisede eğitim gören öğrenciler, MEB'den gelecek kayıt yenileme duyurusunu bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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