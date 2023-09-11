"AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Lise mezuniyeti için açık lisede eğitim gören öğrenciler, MEB'den gelecek kayıt yenileme duyurusunu bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...