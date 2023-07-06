DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM SON DAKİKA! DGS sınav yerleri, giriş belgesi sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN? SINAV SAATİ VE SÜRESİ...

DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.