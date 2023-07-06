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DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM SON DAKİKA! DGS sınav yerleri, giriş belgesi sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM SON DAKİKA! DGS sınav yerleri, giriş belgesi sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr

"DGS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunun cevabı merak edilirken, son dakika açıklaması geldi. DGS sınav yerler belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı'na katılım gösterecek adaylar, ÖSYM AİS ekranından sınav girş belgelerine ulaşabiliyor. İşte ÖSYM DGS sınav yeri ve 2023 Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI! Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına girecek olan adaylar, sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Konuya ilişin detaylar merak konusu olurken, ÖSYM son dakika duyurusunda bulundu. İşte, DGS sıanv giriş belgesi çıktı alma ekranı...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2023-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN? SINAV SAATİ VE SÜRESİ...

DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

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