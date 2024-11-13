2025 MSÜ sınav tarihi açıklandı! MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

2025 yılı sınav takvimi ile MSÜ sınav tarihi belli oldu. Askeri öğrenci adayları için büyük önem taşıyan MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Bu tarihleri bekleyen binlerce genç için başvuru süreci, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak.

2025 MSÜ Sınav Tarihi

Sınav takvimine erişmek için tıklayınız.