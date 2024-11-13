2025 MSÜ sınav tarihi açıklandı! MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Bu takvimin yayınlanmasıyla, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi de netleşmiş oldu. Askeri kariyer hedefleyen adaylar, "2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını ararken; başvuru ve sınav tarihlerini de büyük bir ilgiyle takip ediyor. İşte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri
2025 yılı sınav takvimi ile MSÜ sınav tarihi belli oldu. Askeri öğrenci adayları için büyük önem taşıyan MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Bu tarihleri bekleyen binlerce genç için başvuru süreci, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak.
Sınav takvimine erişmek için tıklayınız.