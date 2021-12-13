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KPSS takvimi 2022! KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!

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Giriş Tarihi: 13.12.2021
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KPSS takvimi 2022! KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!

KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi 2022 yılı için en çok merak edilen konulardan birisi oldu. KPSS takvimi yeni yılda araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan yeni sınav takvimine göre; 2022 yılında KPSS başta olmak üzere tüm sınavların tarihi duyuruldu. Sınav takvimine göre; başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgiler de verildi. Peki; 2022 KPSS takvimi nasıl? KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru tarihi 2022! KPSS takvimi açıklandı ve lisans, önlisans, ÖABT sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; gelecek yılın sınavları ve başvuru tarihlerine ilişkin bilgi verildi. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen kişiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye giriş yapıyor. Peki; 2022 KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2022 ne zaman? İşte yanıtı!

2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

KPSS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

DİĞER SINAVLAR NE ZAMAN?

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

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