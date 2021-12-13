MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri ne kadar?
MSÜ başvuru tarihleri ne kadar? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) her yıl binlerce öğrenciyi bünyesine dahil ediyor. Sınavla öğrenci alan kuruma öğrenciler giriş için başvuru tarihlerini ve sınav tarihini sorguluyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre; MSÜ sınav tarihi ve MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. İşte; merak edilen soruların yanıtları!
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenciler için yapılacak sınavın ne zaman olacağı ve başvuruların hangi tarihlerde açılacağı öğrenildi. MSÜ'de Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınıyor.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak.
2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.
2020 yılında MSÜ taban puanları şu şekilde olmuştu:
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI-ERKEK ADAYLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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