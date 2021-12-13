MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri ne kadar?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenciler için yapılacak sınavın ne zaman olacağı ve başvuruların hangi tarihlerde açılacağı öğrenildi. MSÜ'de Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınıyor.