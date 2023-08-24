Okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Hafta sonu tatili 3 güne mi çıkacak?
"4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, Avrupa' da bazı okullarda uygulanan 3 gün tatil sisteminin Türkiye'de de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 4 gün okul, 3 gün tatil sistemine dair detaylar...
4 gün okul, 3 gün tatil sisteminin Türkiye'de olup olmayacağı merak konusu oluyor. Avrupa'da başlayan ve kullanılan bu sistemin Türkiye için nasıl olacağı velirler tarafından araştırılıyor. Bu karar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 4 gün okul, 3 gün tatil sistemine dair detaylar...
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?
Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.
Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.
İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2023 - 2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
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