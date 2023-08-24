Okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Hafta sonu tatili 3 güne mi çıkacak?

4 gün okul, 3 gün tatil sisteminin Türkiye'de olup olmayacağı merak konusu oluyor. Avrupa'da başlayan ve kullanılan bu sistemin Türkiye için nasıl olacağı velirler tarafından araştırılıyor. Bu karar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 4 gün okul, 3 gün tatil sistemine dair detaylar...