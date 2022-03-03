KPSS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim, önlisans sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında yayınlanan ÖSYM takvimine göre KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli olmuş oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamak için sınavı takip etmeyi sürdürüyor. İşte, KPSS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim, önlisans sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuruları ne zaman?