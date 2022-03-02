Isparta ve Konya’da yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Isparta’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı haberleri sonrası okulların durumu araştırılsa da yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil konusunda bir açıklama geldiğinde valilikler tarafından yapılmakta olan güncel açıklamalara sayfamızda yer vereceğiz.