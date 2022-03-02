Isparta ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Isparta'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Isparta ve Konya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumu raporlarına göre ülkenin Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışı başladı, okullarda kar tatili araştırmaları çoğaldı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Isparta ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Isparta'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Isparta ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Isparta'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası öğrenci ve veliler okul tatili haberlerini beklemeye başladı. Gözler il valiliklerinden gelecek açıklamalara döndü. 3 Mart Perşembe (yarın) pek çok il için kar yağışı ve fırtına uyarısı verildi. İşte, Isparta ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Isparta'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
ISPARTA VE KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Isparta'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
OKULLAR 1 GÜN TATİL
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışı haberleri sonrası okulların durumu araştırılsa da yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil konusunda bir açıklama geldiğinde valilikler tarafından yapılmakta olan güncel açıklamalara sayfamızda yer vereceğiz.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmekte.
Ayrıca Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmekte.
Karadeniz bölgesinin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi de beklenmekte.
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