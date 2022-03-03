İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?

İBB BURSU 3. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

Geçen sene yapılan burs ödeme takvimine bakıldığında İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Nisan ayından itibaren ödemelerin başlayabileceği tahmin ediliyor.