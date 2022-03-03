İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yüzbinlerce öğrenci İBB tarafından verilen burslardan faydalanabiliyor. Burslar aylık değil taksit taksit hesaplara yatıyor. Peki; İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
Üniversite öğrencilerine düzenli olarak ödenen İBB burs 3. taksit ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen taksitlerin 3. taksiti hesaplara yatacak. Bu paraları ne zaman alacağını merak eden öğrenciler, İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.
İBB BURSU 3. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?
Geçen sene yapılan burs ödeme takvimine bakıldığında İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Nisan ayından itibaren ödemelerin başlayabileceği tahmin ediliyor.
İBB BURSU KAÇ KİŞİYE VERİLİYOR?
İBB Genç Üniversiteli bursuna her yıl on binlerce kişi başvuruyor. İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 51 bin 890 öğrenci faydalanıyor.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor.
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- İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
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