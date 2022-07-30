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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı: 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı: 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

KPSS sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) katılacak adaylar, heyean içinde sınav gününü bekliyor. 31 Temmuz'da yapılacak KPSS sınavına saatler kaldı. Adayların sınava girebilmeleri için sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

Lisans KPSS sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) için geri sayım başladı. Başvurularını gerçekleştirerek sınav saatini beklemeye geçen adaylar, sınav giriş belgelerini çıktı almaya başladı. Peki, 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NEREDEN ALINIR?

KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Lisans KPSS sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.

LİSANS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• İlköğretim Matematik
• Fen Bilimleri
• Matematik (Lise)
• Fizik
• Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• Türkçe
• Sosyal Bilgiler
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Tarih
• Coğrafya
• Biyoloji
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Rehberlik
• Beden Eğitimi
• Okul Öncesi
• İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• İngilizce
• Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 soru 120 dakika

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
(DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))

40 soru 60 dakika

KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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