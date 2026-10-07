P1, Genel Yetenek'in daha yüksek ağırlığa sahip olduğu puan türü. Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 oranında dikkate alınıyor.

P2'de Genel Yetenek'in ağırlığı yüzde 60, Genel Kültür'ün ağırlığı ise yüzde 40. Böylece P1'e göre Genel Kültür testinin puan üzerindeki ağırlığı artıyor. P3'te ise iki test eşit ağırlığa sahip. Genel Yetenek ve Genel Kültür yüzde 50'şer oranında değerlendiriliyor. P3, lisans düzeyindeki B grubu merkezi yerleştirmelerde kullanılan puan türü olarak öne çıkıyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bu oranlar, adayın ham netlerinin doğrudan yüzde 70 veya yüzde 30 oranında toplanması anlamına gelmiyor. Puan hesaplamasında test sonuçları standartlaştırılıyor ve ilgili puan türünün formülü uygulanıyor.