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KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar

KPSS sonuçları sonrası adayların gözü puan türlerine çevrildi. P1, P2 ve P3 yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı ağırlıklarıyla hesaplanırken, P4-P48 arasındaki A grubu puanları alan bilgisi testlerini de hesaba katıyor. P93 ve P94 ise ön lisans ve ortaöğretim için kullanılıyor.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez puan türleri yer aldı. Özellikle P1, P2 ve P3 arasındaki farklar ile P4'ten P48'e kadar uzanan A grubu puanlarının hangi kadrolarda kullanıldığı merak ediliyor. P93 ve P94 ise ön lisans ve ortaöğretim adayları için öne çıkıyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

KPSS PUAN TÜRLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) adayların aldığı sonuç yalnızca doğru ve yanlış sayılarından oluşmuyor. Girilen testler ve bu testlerin puan hesabındaki ağırlıkları, farklı puan türlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu nedenle adayların yalnızca sınav sonucundaki puana bakması yeterli değil. Başvurulacak kadronun hangi KPSS puan türünü istediği de kontrol edilmeli. Özellikle A grubu kariyer mesleklerine yönelik ilanlarda puan kodu, mezuniyet alanı ve diğer başvuru şartları birlikte değerlendiriliyor.

(A Haber)(A Haber)

P1, P2 VE P3 ARASINDAKİ FARK NE?

P1, P2 ve P3 lisans düzeyinde Genel Yetenek (GY) ve Genel Kültür (GK) testlerinin farklı ağırlıklarla değerlendirildiği puan türleri arasında yer alıyor.

Puan türü Genel Yetenek Genel Kültür Kullanımı
P1 %70 %30 Bazı kurumların giriş sınavı çağrılarında
P2 %60 %40 Bazı uzman ve denetmen yardımcılığı çağrılarında
P3 %50 %50 B grubu merkezi yerleştirme (lisans)

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 1

P1, Genel Yetenek'in daha yüksek ağırlığa sahip olduğu puan türü. Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30 oranında dikkate alınıyor.

P2'de Genel Yetenek'in ağırlığı yüzde 60, Genel Kültür'ün ağırlığı ise yüzde 40. Böylece P1'e göre Genel Kültür testinin puan üzerindeki ağırlığı artıyor. P3'te ise iki test eşit ağırlığa sahip. Genel Yetenek ve Genel Kültür yüzde 50'şer oranında değerlendiriliyor. P3, lisans düzeyindeki B grubu merkezi yerleştirmelerde kullanılan puan türü olarak öne çıkıyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bu oranlar, adayın ham netlerinin doğrudan yüzde 70 veya yüzde 30 oranında toplanması anlamına gelmiyor. Puan hesaplamasında test sonuçları standartlaştırılıyor ve ilgili puan türünün formülü uygulanıyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 2

P4'TEN P48'E KADAR HANGİ PUAN TÜRLERİ VAR?

KPSS'deki A grubu puan türleri P4 ile P48 arasında uzanıyor. Bu puanlarda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanı sıra alan bilgisi testleri de hesaba katılıyor. Alan bilgisi testleri arasında Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ), İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bulunuyor.

P4-P48 arasındaki puanlar, bu alanların farklı kombinasyonlarıyla oluşturuluyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 3

P4-P48 KATEGORİSİ NASIL AYRILIYOR?

Puan ailesi Ağırlıklı alan Başlangıç puanı Kullanım alanı
P4-P11 Hukuk P4 Hukuk ağırlıklı kariyer kadroları
P12-P13 İstatistik P12 İstatistik ve aktüerya alanındaki kadrolar
P14-P18 İktisat P14 İktisat ağırlıklı kariyer kadroları
P19-P23 Maliye P19 Maliye ağırlıklı kadrolar
P24-P28 İşletme P24 İşletme ve yönetim kadroları
P29-P33 Kamu Yönetimi P29 İdari kariyer kadroları
P34-P38 Uluslararası İlişkiler P34 Dış ilişkiler ve AB birimleri
P39-P43 ÇEEİ P39 Çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki kadrolar
P44-P48 Muhasebe P44 Muhasebe ve denetim kadroları

Bu puan ailelerinde ilk puan türü, ilgili alan testini yüzde 60 ağırlıkla öne çıkarıyor. Örneğin P4'te Hukuk, P14'te İktisat, P19'da Maliye, P24'te İşletme ve P44'te Muhasebe ağırlıklı alan olarak öne çıkıyor.

Diğer puan türlerinde ise aynı alanın yanına farklı alan bilgisi testleri ekleniyor ve ağırlıklar değişiyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 4

P93 VE P47 NEDİR?

KPSS'de puan türleri yalnızca lisans mezunlarıyla sınırlı değil. Ön lisans ve ortaöğretim adayları için de ayrı puan türleri bulunuyor.

  • P93, ön lisans düzeyindeki adaylar için kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yüzde 50'şer ağırlığa sahip.
  • P94 ise ortaöğretim düzeyindeki adayların puan türü. Burada da Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 oranında değerlendiriliyor.
Puan türü Düzey GY GK Kullanımı
P93 Ön lisans %50 %50 B grubu merkezi yerleştirme ve kurum alımları
P94 Ortaöğretim %50 %50 B grubu merkezi yerleştirme ve kurum alımları

P3, P93 ve P94'ün ağırlıkları aynı olsa da aday grupları farklı. P3 lisans, P93 ön lisans, P94 ise ortaöğretim düzeyinde kullanılıyor. Bu nedenle aynı sayıda net yapan farklı düzeylerdeki adayların puanlarının birebir aynı olması beklenmiyor. Puanlar ilgili düzeydeki adayların sonuçları üzerinden hesaplanıyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 5

A GRUBU VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE?

KPSS puan türlerini değerlendirirken A grubu ve B grubu kadrolar arasındaki fark da önem taşıyor.

  • B grubu kadrolarda merkezi yerleştirme yapılırken lisans adayları için P3, ön lisans adayları için P93, ortaöğretim adayları için ise P94 öne çıkıyor. Tercih kılavuzunda kadronun hangi düzeyden aday kabul ettiği ve diğer şartları ayrıca belirtiliyor.
  • A grubu kadrolarda ise müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi kariyer meslekler bulunuyor. Bu kadrolarda kurumlar kendi giriş sınavlarını düzenleyebiliyor. Hangi KPSS puan türünün ve hangi taban puanın aranacağı ilgili kurumun ilanında açıklanıyor.

Örneğin hukuk ağırlıklı kadrolarda P4 ailesi, iktisat ağırlıklı kadrolarda P14 ailesi, daha geniş alan bilgisi isteyen bazı sınavlarda ise P18 veya P48 gibi puan türleri kullanılabiliyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 6

KPSS PUAN TÜRÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların başvuru yapmadan önce yalnızca puanına bakmaması gerekiyor. İlanda yer alan şartların tamamı birlikte incelenmeli. Özellikle şu bilgiler kontrol edilmeli:

  • İstenen KPSS puan türü
  • Mezuniyet düzeyi
  • Mezun olunan bölüm
  • İlanda belirtilen nitelik kodları
  • Varsa özel başvuru şartları
  • Kurumun belirlediği taban puan
  • Giriş sınavına ilişkin diğer koşullar

Çünkü aynı adayın birden fazla KPSS puan türü bulunabilir. Ancak bu puanların tamamı her kadroya başvuru hakkı vermiyor. Belirleyici olan, başvuru yapılacak ilanda hangi puan türünün istendiği.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 7

KPSS P1, P2, P3 VE DİĞER PUAN TÜRLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

KPSS'de puan türleri, testlerin belirli ağırlıklarla bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bu nedenle bir testte daha fazla net yapmak, tek başına aynı oranda puan artışı anlamına gelmiyor.

Örneğin P3'te Genel Yetenek ve Genel Kültür eşit ağırlığa sahipken, P1'de Genel Yetenek daha yüksek ağırlık taşıyor. A grubu puanlarda ise alan testleri de hesaplamaya dahil oluyor. Bu yüzden adayların "Hangi test benim puanımı daha fazla etkiliyor?" sorusunun yanıtını, başvurmayı düşündükleri kadronun istediği puan türüne göre değerlendirmesi gerekiyor.

KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar - 8

Kısaca KPSS puan türleri

  • P1: Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30.
  • P2: Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40.
  • P3: Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50; lisans B grubu merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor.
  • P4-P48: Genel Yetenek ve Genel Kültürün yanı sıra alan bilgisi testlerini içeren A grubu puan aileleri.
  • P93: Ön lisans düzeyinde, Genel Yetenek ve Genel Kültürün eşit ağırlıklı olduğu puan türü.
  • P94: Ortaöğretim düzeyinde, Genel Yetenek ve Genel Kültürün eşit ağırlıklı olduğu puan türü.

Sonuç olarak, KPSS'de alınan puanın hangi kadronun kapısını açacağı yalnızca puanın yüksekliğine bağlı değil. Puan türünün kendisi de başvuru sürecinin önemli bir parçası.

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