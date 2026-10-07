KPSS puan türleri rehberi: P1, P2, P3, P48, P93 ve P94 arasındaki farklar
KPSS sonuçları sonrası adayların gözü puan türlerine çevrildi. P1, P2 ve P3 yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı ağırlıklarıyla hesaplanırken, P4-P48 arasındaki A grubu puanları alan bilgisi testlerini de hesaba katıyor. P93 ve P94 ise ön lisans ve ortaöğretim için kullanılıyor.
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez puan türleri yer aldı. Özellikle P1, P2 ve P3 arasındaki farklar ile P4'ten P48'e kadar uzanan A grubu puanlarının hangi kadrolarda kullanıldığı merak ediliyor. P93 ve P94 ise ön lisans ve ortaöğretim adayları için öne çıkıyor.
KPSS PUAN TÜRLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) adayların aldığı sonuç yalnızca doğru ve yanlış sayılarından oluşmuyor. Girilen testler ve bu testlerin puan hesabındaki ağırlıkları, farklı puan türlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Bu nedenle adayların yalnızca sınav sonucundaki puana bakması yeterli değil. Başvurulacak kadronun hangi KPSS puan türünü istediği de kontrol edilmeli. Özellikle A grubu kariyer mesleklerine yönelik ilanlarda puan kodu, mezuniyet alanı ve diğer başvuru şartları birlikte değerlendiriliyor.
P1, P2 VE P3 ARASINDAKİ FARK NE?
P1, P2 ve P3 lisans düzeyinde Genel Yetenek (GY) ve Genel Kültür (GK) testlerinin farklı ağırlıklarla değerlendirildiği puan türleri arasında yer alıyor.
|Puan türü
|Genel Yetenek
|Genel Kültür
|Kullanımı
|P1
|%70
|%30
|Bazı kurumların giriş sınavı çağrılarında
|P2
|%60
|%40
|Bazı uzman ve denetmen yardımcılığı çağrılarında
|P3
|%50
|%50
|B grubu merkezi yerleştirme (lisans)