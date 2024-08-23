KPSS P10 ve P121 nedir, ne demek? KPSS P10, P121 puan türü ile nereye atama yapılır?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, özellikle lisans mezunları arasında puan türlerine yönelik merak artmış durumda. Bu kapsamda en çok araştırılan konulardan biri de KPSS P121 puan türüdür. Peki, KPSS P121 nedir, nasıl hesaplanır ve hangi alanlarda kullanılır? İşte merak edilenler!
KPSS P121 puanı, genellikle eğitim bilimleri alanında atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, KPSS P121 puan türü nedir, nasıl hesaplanır, ve hangi kurumlara atama yapılabilir? Bu soruların yanıtları, adayların kariyer planlamalarında kritik bir rol oynuyor. İşte, KPSS P121 puan türüne dair merak edilenler!
KPSS P121 NEDİR?
KPSS P121, öğretmen adaylarının Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği branşında atanmaları için kullanılan bir puan türüdür. Eğitim Fakültelerinden mezun olan adaylar, öğretmenlik tercihleri için bu puan türünü kullanmaktadır. P121 puanı, Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK), Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenlerin ağırlıkları ise şu şekildedir:
Genel Kültür: %15
Genel Yetenek: %15
Eğitim Bilimleri: %20
ÖABT: %50
Bu puan türü, öğretmen adaylarının atanma sürecinde büyük bir rol oynar ve her yıl yapılan KPSS ile yeniden hesaplanır.
P121 PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS P121 puanı, yukarıda belirtilen dört testin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Bu puanın geçerlilik süresi 1 yıldır ve her yıl yapılan KPSS sınavı ile yeniden değerlendirilir. Adayların KPSS'de aldıkları puan, soruların zorluk derecesine ve adayların sınavdaki başarılarına göre değişiklik gösterebilir. Bu durum, aynı netler üzerinden farklı puanların ortaya çıkmasına neden olabilir.
KPSS P121 PUANI İLE NEREYE ATAMA YAPILIR?
KPSS P121 puanı, özellikle Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği branşındaki adayların atanmasında kullanılır. Bu puan türü, ÖABT sınavına katılan branşlar arasında yer aldığı için, öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. P121 puan türü ile atama yapılabilecek yerler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kadrolar doğrultusunda şekillenir.
DİĞER KPSS PUAN TÜRLERİ
KPSS'de öğretmen adaylarının karşılaştığı diğer bir puan türü ise P10'dur.
Genel Kültür: %30
Genel Yetenek: %30
Eğitim Bilimleri: %40
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