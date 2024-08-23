KPSS P10 ve P121 nedir, ne demek? KPSS P10, P121 puan türü ile nereye atama yapılır?

KPSS P121 NEDİR?

KPSS P121, öğretmen adaylarının Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği branşında atanmaları için kullanılan bir puan türüdür. Eğitim Fakültelerinden mezun olan adaylar, öğretmenlik tercihleri için bu puan türünü kullanmaktadır. P121 puanı, Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK), Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenlerin ağırlıkları ise şu şekildedir:

Genel Kültür: %15

Genel Yetenek: %15

Eğitim Bilimleri: %20

ÖABT: %50

Bu puan türü, öğretmen adaylarının atanma sürecinde büyük bir rol oynar ve her yıl yapılan KPSS ile yeniden hesaplanır.