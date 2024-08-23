KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak, KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda bekleyişlerini sürdürüyor.