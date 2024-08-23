KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sonuçlarını 23 Ağustos itibarıyla erişime açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına ve KPSS puan türü bilgilerine ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih süreçlerine dair hazırlıklarını hızlandırmış durumda. İşte KPSS tercih süreci ve detayları hakkında bilmeniz gerekenler!
23 Ağustos itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, puanlarını ve KPSS puan türü bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Bu önemli gelişme, adayların KPSS tercih sürecine dair planlamalarını hızlandırmalarına neden oldu.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak, KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda bekleyişlerini sürdürüyor.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor. ÖSYM'nin konuya dair bir açıklama yapması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri ile ilgili detaylar açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilir. Sonuç belgesi, ÖSYM'nin AİS sisteminden de görüntülenebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
- KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
- Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
- Seçtiğiniz kedi kalp gözünüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor! Sadece %1'i...
- Güve sorununa kesin çözümü duyunca şaşıracaksınız! Meğer çok kolaymış: Tek 1 tanesi...
- 10.000 TL üstü ve 35.000 TL altı maaş alana müjde geldi! Ödemeler yeniden düzenlendi: O tarihte ek 24.000 TL...
- Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."