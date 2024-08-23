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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 11:00 Güncelleme: 23.08.2024 11:00
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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Branş dağılımı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans sonuçlarını 23 Ağustos itibarıyla erişime açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına ve KPSS puan türü bilgilerine ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih süreçlerine dair hazırlıklarını hızlandırmış durumda. İşte KPSS tercih süreci ve detayları hakkında bilmeniz gerekenler!

23 Ağustos itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, puanlarını ve KPSS puan türü bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Bu önemli gelişme, adayların KPSS tercih sürecine dair planlamalarını hızlandırmalarına neden oldu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak, KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda bekleyişlerini sürdürüyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor. ÖSYM'nin konuya dair bir açıklama yapması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri ile ilgili detaylar açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILIR?

KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilir. Sonuç belgesi, ÖSYM'nin AİS sisteminden de görüntülenebilir.

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