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KPSS P1-P2-P3 puanı nedir, ne demek? KPSS puan türleri ne işe yarar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 09:09 Güncelleme: 23.08.2024 09:10
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KPSS P1-P2-P3 puanı nedir, ne demek? KPSS puan türleri ne işe yarar?

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, adayların hangi kadrolara başvurabileceğini belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Her bir puan türü, farklı bir hesaplama yöntemi ve sınav bölümlerine göre oluşuyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ne anlama geliyor? İşte, adayların tercih sürecinde dikkate alması gereken bu puan türleri hakkında bilgiler!

Memur adaylarının gündeminde KPSS puan türleri yer almaya başladı. Özellikle KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, birçok adayın merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bu puan türlerinin hangi testlere dayalı olarak belirlendiği ve hangi kadrolarda geçerli olduğu ise dikkatle araştırılıyor. İşte, KPSS P1, P2 ve P3 puan türlerine dair detaylar!

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınarak hesaplanır. Bu puan türü, özellikle A Grubu kadrolara başvuran adaylar için önem taşır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 oranında etkili olur. P1 puan türü, genellikle mühendislik, iktisat, maliye gibi alanlarda atanmak isteyen adaylar tarafından tercih edilir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü, yine Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri üzerinden hesaplanır ancak bu kez ağırlıklar değişir. P2 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür ise yüzde 40 oranında katkı sağlar. Bu puan türü, genellikle kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden mezun olan adaylar için önemlidir. P2 puanı yalnızca lisans mezunları için geçerlidir ve önlisans veya ortaöğretim mezunları bu puan türünden yararlanamaz.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü, B Grubu kadrolara başvuran adaylar için kritik bir öneme sahiptir. P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmesiyle hesaplanır. Yani, bu puan türünde her iki test de yüzde 50 oranında etkilidir. P3 puanı, memur kadrolarına başvurularda en sık kullanılan puan türlerinden biridir ve birçok farklı alanda geçerlidir.

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, adayların girecekleri kadrolara ve tercih edecekleri alanlara göre büyük önem taşır. Her bir puan türü, farklı test ağırlıkları ve hedeflenen kadrolara göre şekillendiği için, adayların bu türleri iyi tanıması ve tercihlerine uygun şekilde strateji belirlemesi gerekmektedir.

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