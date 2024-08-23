KPSS P1-P2-P3 puanı nedir, ne demek? KPSS puan türleri ne işe yarar?

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü, B Grubu kadrolara başvuran adaylar için kritik bir öneme sahiptir. P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmesiyle hesaplanır. Yani, bu puan türünde her iki test de yüzde 50 oranında etkilidir. P3 puanı, memur kadrolarına başvurularda en sık kullanılan puan türlerinden biridir ve birçok farklı alanda geçerlidir.

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, adayların girecekleri kadrolara ve tercih edecekleri alanlara göre büyük önem taşır. Her bir puan türü, farklı test ağırlıkları ve hedeflenen kadrolara göre şekillendiği için, adayların bu türleri iyi tanıması ve tercihlerine uygun şekilde strateji belirlemesi gerekmektedir.