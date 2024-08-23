KPSS 50-55-60-65-70-75-80 puanla nereye girilir, nasıl memur olunur? KPSS kaç puanla atanır, memur olunur?

KPSS PUANIYLA HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

KPSS, adayların devlet memuru olabilmek için girdiği merkezi bir sınavdır. Alınan puanlar, kamu kurumlarına yapılan atamalarda belirleyici rol oynar. KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 gibi puanlar alan adaylar için ise atanma şansı daha düşük olabilse de, bazı kadrolara başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Özellikle taşra teşkilatlarında, hizmetli, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda bu puanlarla atamalar yapılabilmektedir.

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