KPSS ÖSYM AİS GEÇ BAŞVURU EKRANI! KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2023? Başvurular için son tarih...
"KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. KPSS geç başvuruları bugün başladı. KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavlarına hazırlanan adaylar için başvuru işlemleri 29 Mayıs'ta sona erdi. Başvuruları kaçıran adaylar için ÖSYM AİS ekranı üzerinden geç başvurular erişime açıldı. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
2023 KPSS geç başvurularının başlamasıyla birlikte, ücret ve son başvuru tarihi merak konusu oldu. 23 Temmuz tarihinde yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları için başvurularını henüz yapmamış olan adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte KPSS geç başvuru ücreti 2023!
KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.
Adaylar geç başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacak.
2023 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2023 KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücretleri de netlik kazandı. Buna göre;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL
2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
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