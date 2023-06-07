Karneler ne zaman verilecek 2023? MEB e-okul ne zaman kapacak? 2. dönem okulların kapanış tarihi...
"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Merak edilen karnet günü tarihi ve okulların kaç gün tatil olacağı MEB tarafından duyuruldu. Peki, 2. dönem karneler ne zaman verilecek 2023?, e-okul sistemi ne zaman kapanacak? İşte, ilkokul, ortaokul ve liselerde karne tarihi ve konuya ilişkin detaylar...
Yaz tatiline yaklaştıkça okulların kapanış tarihi araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve veli araştırmalarına hız kazandırdı. Dönemin sonuna kısa bir süre kala pek çok öğrenci, "Karneler ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, derslerde uzatma yapılmadığını belirtti. Bakan Özer' açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran tarihli Kabine toplantsı ardından güzel haberi verdi. Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran tarihleri idari izin sayılacak ve hafta sonu ile birlikte bayram tatili toplam 9 gün gerçekleştirilecek.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu, yeni uygulamayla e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.
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- Karneler ne zaman verilecek 2023? MEB e-okul ne zaman kapacak? 2. dönem okulların kapanış tarihi...
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