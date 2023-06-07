Karneler ne zaman verilecek 2023? MEB e-okul ne zaman kapacak? 2. dönem okulların kapanış tarihi...

Yaz tatiline yaklaştıkça okulların kapanış tarihi araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve veli araştırmalarına hız kazandırdı. Dönemin sonuna kısa bir süre kala pek çok öğrenci, "Karneler ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...