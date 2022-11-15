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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 lise KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM duyurdu

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 lise KPSS sonuçları ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM duyurdu

Lise mezunu adayların katılım sağladığı 2022 KPSS ortağretim sınavı 6 Kasım'da yapıldı. Binlerce adayın katılım sağladığı ortaöğretim KPSS'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim sonuçları hakkında detaylar belli oldu. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli haber çevrildi. Kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, lise mezunu KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı, 2022 yılında 6 Kasım'da uygulandı. Kamuda memur olarak görev almak isteyen lise mezunu adaylar, KPSS ortaöğretim sınavından alacakları puan ile ilan edilecek kadrolara tercih yapabilecek. Şimdi ise gözler KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarında. Peki, lise mezunu KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2: KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli?

3: KPSS Ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?

LİSE KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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