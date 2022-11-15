GSB 1.200 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav nasıl değerlendirilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuruları 14 Ekim tarihinde tamamlandı. Başvuruların ardından personel alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte, detaylar...