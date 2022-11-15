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GSB 1.200 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav nasıl değerlendirilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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GSB 1.200 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav nasıl değerlendirilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. GSB personel alımı başvuruları, 14 Ekim'de sona ermişti. Peki, GSB 1.200 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav nasıl değerlendirilecek? İşte, detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuruları 14 Ekim tarihinde tamamlandı. Başvuruların ardından personel alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte, detaylar...

GSB 1.200 PERSONEL ALACAK!

GSB 1200 personel alımı başvuruları 10-14 Ekim tarihleri arasında alındı. GSB 1200 personel alımı sonuçlarında son dakika gelişmeleri son zamanlarda yakından takip ediliyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü mülakata katılım sağlayacak.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı süreci değerlendirmeleri sürüyor.

Henüz Bakanlıktan sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. GSB personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama ekranına ulaşabilirler.

SÖZLÜ SINAVLAR NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK?

-Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

-Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

GSB personel alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara katılacak. Sözlü sınavlarda adaylara, görevin getirdiği mesleki alan bilgisi, ifade yeteneği, özgüveni ve genel kültür gibi alanlardan sorular yanıtlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak katılım sağlamayan adaylar, sınav hakkını kaybedecek.

BAKAN KASAPOĞLU MÜJDEYİ DUYURMUŞTU!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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