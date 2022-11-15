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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimi gören öğrencilere yönelik burs ödemeleri gerçekleştiriliyor. İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ise 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin üzerinden bir ay geçti. Bu gelişmelerle öğrenciler "İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, İBB burs sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. 3 taksit halinde ödenen İBB bursunun 2022-2023 dönemi başvuruları 16 Ekim'de tamamlanmıştı. Başvuru bildiriminde bulunan öğrenciler, söz konusu burstan faydalanabilip faydalanamayacağını öğrenmek için "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cevaplar...

HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

  • İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
  • İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
  • İBB BURS MİKTARI NE KADAR?
  • İBB BURS ŞARTLARI NELER?
  • İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

2022-2023 İBB burs başvuru değerlendirme süreci devam ettiği için sonuçlar henüz açıklanmadı.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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