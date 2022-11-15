İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Üniversite eğitimi gören öğrencilere yönelik burs ödemeleri gerçekleştiriliyor. İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ise 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin üzerinden bir ay geçti. Bu gelişmelerle öğrenciler "İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, İBB burs sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. 3 taksit halinde ödenen İBB bursunun 2022-2023 dönemi başvuruları 16 Ekim'de tamamlanmıştı. Başvuru bildiriminde bulunan öğrenciler, söz konusu burstan faydalanabilip faydalanamayacağını öğrenmek için "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cevaplar...
HABERİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
- İBB BURS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
- İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
- İBB BURS MİKTARI NE KADAR?
- İBB BURS ŞARTLARI NELER?
- İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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