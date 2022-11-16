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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇ TARİHİ! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇ TARİHİ! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

6 Kasım tarihinde KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, "KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar kaç yıl geçerli? İşte ÖSYM takviminde yer alan KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih...

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları günün en çok merak edilen konusu oldu. 6 Kasım'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, KPSS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim(lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı...

KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri 1-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. ÖSYM tarafından tamamlanan başvuruların ardından KPSS ortaöğretim(lise) sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulandı.Şimdi ise adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağını tarihi merak ediyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 6 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 2 yıl geçerlidir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak Cevap Kâğıdı'nın değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,
Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,
Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı'nda işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda Soru Kitapçığı'nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı'nı sınav görevlilerine teslim etmesi,Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymasıve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır.

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