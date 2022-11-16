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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 12 Kasım ila 13 Kasım tarihlerinde gerçekleşen vize sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri gerçekleşen vize sınavlarının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıhenüz ilan edilmedi. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİM

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

AUZEF CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.

Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir.

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