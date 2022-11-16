AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri gerçekleşen vize sınavlarının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?