İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine üç taksit şeklinde verilen burs için başvurular alındı. Başvuurların tamamlanmasının üzerinden tam bir ay geçti. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, "İBB bursu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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