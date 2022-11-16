16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
İBB burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları için araştırmalar sürüyor. 2022 yılı İBB bursu için başvuru yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 16 Ekim'de sona eren başvuruların üzerinden bir ay geçti. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine üç taksit şeklinde verilen burs için başvurular alındı. Başvuurların tamamlanmasının üzerinden tam bir ay geçti. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, "İBB bursu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022 İBB bursu ne kadar, kaç TL? İBB burs parası ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

BURS SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrenciler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA