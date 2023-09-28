ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
Akademik kariyer hedefi olan adaylar için önemli bir sınav olan ALES'in bu yıl içindeki son sınavı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına katılmayı düşünen adaylar, başvuru tarihlerini merakla bekliyorlar. Sınavın tarihleri ve başvuru süreci resmi olarak açıklandı. İşte ALES/3 2023 başvuru tarihleri...
Akademik kariyer hedefi olan adaylar için önemli bir sınav olan ALES'in bu yıl içindeki son sınavı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına katılmayı düşünen adaylar, başvuru tarihlerini merakla bekliyorlar. Sınavın tarihleri ve başvuru süreci resmi olarak açıklandı. İşte ALES/3 2023 başvuru tarihleri...
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.
ALES SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları; ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES sınavı başvuru ücret 185 TL'dir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınavücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
ALES başvuru ücreti; bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunanşubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lereyönlendirebilecektir.
❗Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
❗Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)
❗ Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)
❗ Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
❗ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
❗Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
❗ Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücretyatırılmaz.)
❗ İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıSınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanındankredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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