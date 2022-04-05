KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecan dorukta. En önemli konu ise başvuruların ne zaman biteceği oluyor. İşte, KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı?