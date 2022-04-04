BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları 8 Mayıs'ta sona erecek. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?