AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt tarihleri gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2022-1 Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt detayları başvuru kılavuzu ile netleşti. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili detaylar MEB kılavuzuyla belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin
öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.
Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
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