AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili detaylar MEB kılavuzuyla belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?