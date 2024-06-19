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Yapay zeka destekli öneri sistemiyle bilgiye erişim hızlanacak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 11:48
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Yapay zeka destekli öneri sistemiyle bilgiye erişim hızlanacak

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, bireye öğrenmede en uygun yolu göstermesi amacıyla yapay zeka destekli öneri sistemi geliştirdi. Sistem, kullanıcılara öğrenmek istedikleri konuyla ilgili girdikleri verilerin ardından birbirinden farklı önerileri sunarak bilgiye ulaşmada en hızlı yol haritasını oluşturuyor.

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