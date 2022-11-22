KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA
Memur olmak isteyen adayların girdiği KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sınavdan aldıkları puanlar doğrultusund tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adayların gözü KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...
2022 KPSS önlisans tercihleri başladı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans tercihleri gündemdekini yerini aldı. 9 Ekim'de gerçekleştirilen 2022-KPSS ön lisans sınavı sonrası gözler, KPSS ön lisans tercih kılavuzuna çevrildi. 2 yıllık üniversite mezunu adayların katılımıyla yapılan KPSS sınavında yerleştirme kılavuzu ÖSYM'nin AİS ekranından yayımlanacak. Peki, KPSS önlisan tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
KPSS tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz bilgileri ile erişime açılacak. Bu yıl uygulanan KPSS ön lisans sınavında tercih kılavuzu ile kadro ve branş dağılımları göz önünde bulundurulacak.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans tercihleri kılavuz yayımlanmadığı için henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından gelecek açıklama ile tarihler belli olacak. ÖSYM henüz konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 30 Aralık tarihinde başlamıştı.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Merakla beklenen KPSS terci kılavuzu 2022 henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Herhangi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz. KPSS tercihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacaktır.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre yapılacak. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI YAYINLANMIŞTI
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz.
Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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