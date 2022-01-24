KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
KPSS önlisans ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde KPSS önlisans ve diğer tüm sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini duyurmuştu. ÖSYM’den yapılan bilgilendirmede adayların başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı bilgisi de paylaşılmıştı. İşte, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans mezunu adayların katıldığı KPSS sınavı için sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını yine ÖSYM aracılığıyla yapacaklar. İşte, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
KPSS 2022 NE ZAMAN?
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.
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- KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
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