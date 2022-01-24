KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans mezunu adayların katıldığı KPSS sınavı için sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını yine ÖSYM aracılığıyla yapacaklar. İşte, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?